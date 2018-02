Silas referiu ainda que a equipa não pode perder tantos duelos com os outros jogadores, como no jogo com o Aves.

Jogo: "O início condicionou muito, mas não foi só o início. O primeiro golo é o único que me parece uma boa jogada e um erro coletivo nosso, mas isso ainda se aceita porque o Aves teve mérito na jogada".

Golos: "Todos os outros golos são ofertas nossas. Se o segundo pode acontecer [auto-golo de André Moreira], inclusive aos melhores do mundo, o terceiro não me parece normal. É mais uma oferta nossa. Nenhuma equipa resiste a perder duelos aéreos contra jogadores com menos 20 centímetros do que nós. O quarto golo não me parece penálti, mas fomos nós que perdemos a bola no meio-campo, à semelhança do quinto".

Erros: "É preciso ter caráter, ser valente, não ter medo para jogar como nós nos propusemos a fazer aqui. Hoje [domingo], como em Setúbal, não tivemos isso. Faltou-nos o caráter. Mesmo os nossos dois centrais perderam muitos duelos. Não esperávamos que os erros pudessem acontecer tantas vezes. Temos de trabalhar muito e pensar bem se esta maneira valente de jogar se pode aplicar a estes jogadores".

Duelos com jogadores: "Vou analisar os jogos, repensar se, com estes jogadores, podemos jogar de maneira tão valente, arriscada. Independentemente do que fizermos, não podemos perder os duelos que perdemos hoje. Uma coisa é perder um duelo para o Bas Dost, outra é perder para o Paulo Machado ou para o Costinha [jogadores mais baixos]."