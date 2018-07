SAD do Belenenses publicou um extenso comunicado na rede social Facebook

A SAD do Belenenses emitiu esta segunda-feira um comunicado no qual visa a direção do clube azul, referindo-se a "tentativa mirabolante de fazer do Belenenses o sucessor do Gafetense ou do Mosteirense a troco de cinquenta mil euros e inscrever uma equipa no principal escalão do futebol amador". Recorde-se que a direção do Belenenses (clube) anunciou a criação de uma equipa de futebol sénior que vai disputar os distritais da AF Lisboa. Em comunicado divulgado no domingo, os azuis do Restelo lembraram que o acordo com a SAD que impedia a criação de uma equipa sénior no clube chegou ao fim e apontou num projeto com o objetivo de subir à I Liga.

"A Administração da Belenenses SAD está totalmente concentrada em afirmar os valores, a bandeira e os símbolos do Belenenses onde eles se construíram e ganharam o respeito dos portugueses - entre os grandes de Portugal, anteontem nas Salésias, ontem no Restelo, hoje no Estádio de Honra do Jamor e no futuro, quando uma outra Direção do CFB assim quiser, de novo no Restelo", pode ainda ler-se no mesmo comunicado. Em finais de junho, o presidente da SAD do Belenenses, Rui Pedro Soares, disse que o Belenenses vai fazer os jogos no Estádio Nacional, em Oeiras, referindo que foi despejado do Restelo pela direção do clube.