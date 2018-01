"Não prestamos vassalagem a ninguém", avisa Silas após empate

Silas discordou da opinião de Rui Vitória. "Diz que o resultado é injusto? É a opinião dele", reagiu o treinador do Belenenses.

Segundo jogo de Silas como treinador do Belenenses e mais um ponto conquistado. Depois do empate a zero, na estreia no Funchal, diante do Marítimo, o sucessor de Domingos Paciência empatou, em casa, com o Benfica, a um golo.

"Jogámos contra uma grande equipa. Corremos riscos que quero correr. O Benfica criou algumas situações por culpa nossa. Temos dez dias de trabalho e daqui a uns meses não vão criar tantas. Vamos melhorar muito. Não aceito o empate. Isto é o Belenenses, é um clube grande e não tem que aceitar empates com ninguém. Os nossos adeptos têm que ver espetáculo, este é o caminho que temos de seguir: valentes e sem prestar vassalagem a ninguém", afirmou o treinador do Belenenses.

O golo do Benfica nos descontos foi assim analisado por Silas. "Contra o Benfica nunca podemos pensar que está ganho. Só se estiver dois ou três a zero! Com jogadores destes, como o Jonas, nunca podemos pensar que o jogo está ganho".

Rui Vitória tinha dito que o resultado foi injusto... "Diz que é injusto porquê? É a opinião dele. No futuro, daqui a uns meses, não vão ter mais remates do que nós. Garanto que não vão ter. Digo que não aceito o empate, mas um ponto contra o Benfica não é mau. Gosto de empates com golos, mas obviamente preferia ganhar. Jogámos contra o tetracampeão, trabalham há muito tempo juntos e nós há dez dias. Podíamos ter mais remates e mais bola. Não tenho dúvida que vamos regressar rapidamente às vitórias. Houve momentos em que o Belenenses jogava bem e não estava a acertar na finalização".