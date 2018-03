Silas: "Jogo difícil pela mais-valia que o mister Peseiro é"

Silas analisou o empate sem golos do Belenenses no terreno do Vitória de Guimarães.

Análise à partida: "Foi um jogo difícil, na estreia do mister [José] Peseiro, pela mais-valia que o mister é. Fomos superiores na primeira parte. Na segunda, talvez um ligeiro ascendente do Vitória, mas tivemos as melhores ocasiões. Penso que o resultado se ajusta ao que foi o jogo. Deveria ter sido um empate com golos e preferia que tivesse sido um empate com golos, mas o resultado é justo.

Na primeira parte, no último terço, podíamos ter sido mais objetivos. Na segunda, o Vitória pressionou um pouco mais alto e melhor e obrigou-nos a jogar um futebol mais direto que eu não queria, mas é difícil encontrar uma equipa como o Vitória, com os valores que tem, e estar todo o jogo por cima. Aos jogadores, só damos algumas ideias, algumas soluções [para o sistema tático 3x5x2], mas depois são eles que executam.".

Terceiro jogo consecutivo sem sofrer golos: "No Aves, não falhámos defensivamente. O Aves roubou-nos bolas. Nós é que estávamos no processo ofensivo. Eu prefiro não sofrer golos, mas quando digo que prefiro empates com golos é mais na perspetiva do adepto, num domingo à noite, com o tempo como está, que gosta de ver golos. Se tiver de ser empate, que seja com golos.

Bakic saiu em lágrimas: "Ele disse-me que não estava muito bem. Ainda não falei bem com ele. Não sei se era fadiga. Não sei se na pré-época ele teve alguma coisa. Teve a ver com questões físicas. Não me lembro se no jogo com o Vitória de Setúbal ou com o Benfica, ele estava ali com alguma dor. Não sei se poderá ser alguma recaída".

Permanência: "Não tenho pensado muito nisso. Tenho pensado em todos os jogos para ganhar. Alguns vou ganhar, outros vou perder, outros empatar, mas não estou a pensar nos pontos neste momento".