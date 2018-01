Silas já conta com reforço de peso a treinar

Nathan, cedido pelo Chelsea, já trabalha com o plantel, apesar de ainda não ter sido oficializado.

O Belenenses continua a preparar a deslocação ao terreno do Marítimo, agendada para sábado, e, na quarta-feira Silas orientou os trabalhos pelo segundo treino consecutivo, desta vez com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. Nestes primeiros dias da sua primeira experiência como treinador principal, o antigo médio já pôde contar com Nathan, reforço de inverno que chega por empréstimo do Chelsea (Inglaterra). Contudo, apesar de já trabalhar integrado com os novos colegas, ainda não foi oficializado pela SAD do Restelo, dado que toda a documentação necessária para completar a transferência ainda não chegou a Lisboa, uma situação que já se arrasta há uma semana.

O jovem criativo, que na primeira metade da época esteve nos franceses do Amiens, também por cedência do Chelsea, é o terceiro reforço de inverno do Belenenses, depois do guarda-redes André Moreira e do médio Bakic, ambos contratados ao Braga.

Até ao final do mês, Silas verá o plantel fortalecido com mais caras novas, sendo que o extremo Dieguinho, do Cova da Piedade, e o avançado Lewis Enoh, do Lokeren, devem ser os próximos a assinar pelo clube do Restelo. Além destes dois jogadores, a SAD liderada por Rui Pedro Soares procura também no mercado um lateral-esquerdo e é possível que chegue ainda um médio-defensivo, posição fustigada por muitas lesões na primeira parte da temporada. No sentido contrário, o médio Persson e o avançado Jésus Hernández podem estar de saída.

Refira-se que, neste treino, Silas também contou com três jogadores emprestados a equipas do Campeonato de Portugal: o lateral-esquerdo Adélcio Varela (Eléctrico) e os avançados João Louro (Oriental) e Gonçalo Agrelos (1.º Dezembro). De fora, a recuperar de lesão, continuam o guarda-redes Muriel e os médios Bouba Saré e Tandjigora.