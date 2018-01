SAD do Belenenses pode ter de procurar outro estádio para jogar

O clube vai denunciar o protocolo com a SAD, "por não ser interessante" e pretende apresentar um novo que passa por alugar o Restelo. Rui Pedro Soares vai decidir até 30 de junho

A Direção do Belenenses, presidida por Patrick Morais de Carvalho, promoveu, ontem à tarde, perante 200 associados, uma sessão de esclarecimento que visou fornecer informação sobre o atual estado das relações entre o clube, a Belenenses SAD e a Codecity Sports Management, Lda. E, uma vez mais, ficou expressa a vontade de os associados reaverem "o controlo e a gestão do futebol profissional", que está nas mãos da SAD presidida por Rui Pedro Soares, cuja gestão "desportiva, financeira, emocional e social é do desagrado de todos". O dirigente recordou que o Tribunal Arbitral "alterou os pressupostos do contrato feito em 2012 entre o Belenenses e a Codecitiy, o qual dava uma participação minoritária na SAD (de 10 por cento) mas com a possibilidade de recomprar 51 por cento." A decisão arbitral impôs que "esse acordo parassocial está extinto", pelo que o clube passou a ser um acionista como outro qualquer, "sem hipótese de comprar a maioria do capital da SAD."

Perante este novo cenário, o dirigente considera que "o protocolo, que está registado na Liga e na Federação, e que regula as relações entre o clube e a SAD, foi feito para uma situação de recompra." Assim, e no seguimento de um pré-aviso com data de 19 de novembro, o clube "vai denunciar o protocolo com data de 30 de junho", pelo que "deixa de vigorar a partir dessa data", até para "não prejudicar o desempenho da equipa profissional no campeonato." Ao mesmo tempo, o clube pretende "celebrar um novo protocolo com a SAD" que passa por "alterar várias das condições por forma a existir um maior equilíbrio entre as duas partes". Paralelamente, o clube pretende inscrever uma equipa de futebol "para garantir uma saída profissional aos juniores e para ter direitos de formação até aos 24 anos". E se a Codecity não aceitar o acordo? "As nossas propostas são razoáveis. A equipa vai jogar até final de junho no Restelo e depois disso a decisão é da SAD, mas as instalações são do clube", recordou o dirigente.