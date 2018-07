SAD do Belenenses anuncia "derrota judicial" da direção do clube

De acordo com um comunicado da SAD, o Tribunal do Comércio de Lisboa negou um pedido de inquérito às contas da sociedade por parte da Direção do clube.

A SAD do Belenenses recorreu esta segunda-feira ao Facebook para anunciar uma derrota judicial da Direção do clube.

"A Direção do Belenenses voltou a sofrer uma derrota nos tribunais, aumentando a sua já extensa coleção. O pedido de inquérito judicial à Belenenses SAD, anunciado aos quatro ventos e em várias assembleias gerais de sócios do Belenenses, foi rejeitado pelo Tribunal do Comércio de Lisboa", pode ler-se no comunicado publicado naquela rede social. O pedido de inquérito por parte do clube dizia respeito às contas da SAD no exercício de 2015/16.

"Na sentença hoje [segunda-feira] conhecida, o Juiz do Tribunal do Comércio de Lisboa julgou improcedente o pedido de realização de inquérito judicial, condenado o Belenenses na totalidade das custas do processo. Na sentença, é dito o seguinte: 'Não subsistem dúvidas, por tal estar demonstrado à saciedade (e à sociedade), que os órgãos sociais do Clube de Futebol Os Belenenses atuam de forma a causar prejuízo relevante à SAD, não obstante aquele ser desta acionista enquanto clube fundador e, como tal, detentor de capital social mínimo previsto na lei: 10 por cento'", acrescenta a sociedade azul, que não esquece o despejo da equipa que vai disputar a I Liga do Estádio do Restelo.

"Lamentamos a tristeza e a angústia que a guerra movida pela Direção do Belenenses contra a Belenenses SAD, cujo expoente máximo foi o indigno despejo do Estádio do Restelo da nossa equipa profissional, causa aos adeptos do Belenenses", remata a SAD.