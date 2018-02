SAD do Belenenses acusa clube de "atitude de vingança"

Na véspera da assembleia geral extraordinária do clube, Rui Pedro Soares garante que não vai ceder chantagens de Patrick Morais de Carvalho, acusando-o de querer tirar a equipa profissional do Restelo

A SAD do Belenenses, liderada por Rui Pedro Soares, acusou esta sexta-feira o clube, presidido Patrick Morais de Carvalho, de querer impedir a equipa profissional de jogar no Estádio do Restelo. "Se amanhã a A.G. do Belenenses votar a favor da denúncia do Protocolo entre o Belenenses e a SAD, na próxima época a equipa profissional do Belenenses não poderá jogar no Estádio do Restelo", disse o presidente da SAD, em comunicado.

Garantindo que "não aceita nem cede a chantagens" de Patrick Morais de Carvalho, Rui Pedro Soares considera que "ser agora expulsos do Estádio do Restelo é uma atitude de vingança ao nível dos garotos que acabam com os jogos nos recreios das escolas porque naquele dia a bola é deles".

Leia o comunicado na íntegra:

"Caros Belenenses,



Se amanhã a A.G. do CFB votar a favor da denúncia do Protocolo entre o CFB e a SAD, na próxima época a equipa profissional do Belenenses não poderá jogar no Estádio do Restelo.



Nas propostas apresentadas pelo Dr. Patrick Morais de Carvalho há situações absurdas, como uma gestão do relvado de jogo semelhante ao alojamento local ou à cedência de espaços em associações recreativas ou amadoras, que nenhuma equipa da II Liga aceitaria.



Depois de duas derrotas pesadas em tribunal, em vez de se demitir ou de abandonar a sua estratégia de confronto com a SAD, o Dr. Patrick Morais de Carvalho continua em direção ao abismo e o novo (talvez último) passo é impedir a equipa do Belenenses de jogar no Restelo. Se não consegue ser Presidente da Belenenses SAD, faz chantagem com o Estádio do Restelo. Que fique claro para todos que a Belenenses SAD não aceita nem cede a chantagens!



A equipa a jogar fora do Estádio do Restelo e este, em poucos anos, ficar no estado de degradação em que está a piscina do Restelo - este é o futuro que o Dr. Patrick Morais de Carvalho tem para oferecer ao Belenenses.



Nunca imaginámos que nos iam cortar a eletricidade 3 dias antes de um jogo. Nem que nos iriam expulsar de sócios do clube. Ser agora expulsos do Estádio do Restelo é uma atitude de vingança ao nível dos garotos que acabam com os jogos nos recreios das escolas porque naquele dia a bola é deles.



O Dr. Patrick Morais de Carvalho já disse aos sócios e adeptos do Belenenses: (1) o tribunal vai confirmar que a SAD deve 600.000 ao CFB - o tribunal decidiu que a SAD nada devia ao CFB; (2) iniciei uma ação e, pela decisão que dela vai sair, a época de 2016/17 é a última preparada pela Administração da SAD - o tribunal já decidiu e a SAD já tem a época de 2018/19 praticamente preparada e está a preparar aspetos da época de 2019/20. Esta é a credibilidade das mentiras que o Dr. Patrick manipula junto dos sócios para obter os resultados que anseia.



A Administração da SAD garante um Belenenses cada vez mais forte, em que até já assumiu um papel decisivo num movimento que se insurgiu contra o condicionamento desportivo que 3 clubes impõem há décadas no futebol português.



Se amanhã a A.G. do CFB votar a favor da denúncia do Protocolo entre o CFB e a SAD, tal equivalerá à expulsão da equipa profissional do Belenenses do Restelo, como o Dr. Patrick Morais de Carvalho muito bem sabe e anseia. Se tal suceder, é seguro que, mais tarde ou mais cedo, estaremos de volta, porque a equipa de futebol do Belenenses é, sempre foi e sempre será dos sócios e adeptos Belenenses e só deles. A SAD é apenas o seu gestor profissional, como deve ser a gestão do futebol profissional nos dias de hoje.



Independentemente do sentido da votação da A.G de amanhã do CFB, a Belenenses SAD deixa já aqui enumerados e prometidos os seus planos para o crescimento futuro e para elevar o orgulho de ser Belenense: (i) normalização das relações com o CFB, logo que assegurado o respeito recíproco dos direitos, competências e atribuições de cada um, o que, sem hipocrisia, não é possível com o Dr. Patrick Morais de Carvalho; (ii) continuar a lutar pelo fim do oligopólio desportivo de F.C Porto, Sporting e Benfica; (iii) constituição imediata da equipa B e, logo que a normalização das relações com o Clube o permita, assegurar a total sintonia e simbiose da equipa profissional com os escalões de formação.



A Belenenses SAD não treme, tem o seu caminho de crescimento perfeitamente definido e assegura à massa adepta e simpatizante do Belenenses que, por maiores que sejam o caos e a destruição do património material e imaterial do Belenenses resultantes da atuação da atual Direção do CFB, a equipa de futebol do Belenenses continuará a crescer e a defender orgulhosamente os símbolos e a história do Belenenses, no lugar que é o seu entre as grandes equipas de Portugal e como sua única e exclusiva representante no futebol profissional.



Com a certeza de vencer!"