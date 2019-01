SAD acusa clube de "incitar o ódio e a violência"

Lisboa, 30/01/2018 - O CF "Os Belenenses" recebeu esta noite o SL Benfica no estádio do Restelo, em jogo a contar para a 20ª jornada da I Liga 2017/18. Rui Pedro Soares na sala de imprensa após o jogo (Filipe Amorim / Global Imagens)

Sociedade entende que o comunicado a impedir a utilização das Salésias num jogo com equipas juvenis da sociedade viola a Lei contra a violência no desporto e, por isso, vai avançar com uma queixa-crime

Há mais um capítulo na guerra entre a SAD do Belenenses, liderada por Rui Pedro Soares, e a Direção do clube, presidida por Patrick Morais de Carvalho. Desta vez, a polémica está relacionada com os escalões de formação criados pela SAD esta temporada. Pois bem, a equipa de juvenis da Sociedade tem agendado um jogo hoje, nas Salésias, com uma Escola de Futebol do Belenenses e a Direção já fez saber, "através de comunicado, que não vai ceder esse campo "para que sirva de palco de uma irregularidade".

Rui Pedro Soares reagiu esta sexta-feira, em conferência de Imprensa, e acusou o homólogo do clube de "incitar o ódio e a violência". "Estamos a falar de jovens de 15 anos que nestas idades só querem é divertir-se. Já alertámos as autoridades para o que foi escrito nas redes sociais e partilhámos com os pais o que aconteceu. Se houver algum perigo, vamos atuar de acordo com os conselhos da forças de segurança", assegurou o dirigente, que lembra outros episódios envolvendo Patrick Morais de Carvalho: "Este ano houve um incidente num jogo do distrital em que o presidente do Belenenses não condenou e apenas criticou o árbitro."

O presidente da SAD também critica a aproximação da Direção do clube à Fúria Azul, claque que diz ser ilegal. "Os próprios jogadores da equipa sénior do clube vão à sede da claque. Não sei o que o IPDJ tem a dizer sobre isto", atirou, acusando Patrick Morais de Carvalho de ser um "incompetente que quer voltar ao tempo em que futebol era gerido pelo ódio. Está a jogar para ser campeões nos escalões amadores, que têm uma imagem de violência".

O estado do relvado do Jamor também foi tema de conversa e Rui Pedro Soares alega que a empresa que trata da relva pertence a um vice-presidente do Belenenses. "Não tenho dúvida de que houve incompetência. Estamos a fazer um estudo e vamos tirar as nossas conclusões dentro de pouco tempo", realçou o líder da SAD, que não põe de parte a mudança de estádio esta época. "Temos de criar condições para os nossos jogadores e para os adversários." Sobre essa situação, o dirigente também diz que a denúncia do protocolo parassocial, que atirou a SAD para fora do Restelo, é ilegal e que já enviou um recurso para o tribunal. "Estamos a analisar o saldo corrente da SAD com o clube até ao momento em que fomos despejados do estádio. Houve um incumprimento", adiantou Rui Pedro Soares.