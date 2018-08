Rui Pedro Soares fala em denúncias anónimas e lembra: "Dálcio está emprestado pelo Benfica"

Dálcio Gomes cometeu um erro no lance do segundo golo do FC Porto

Rui Pedro Soares recorreu às redes sociais para defender, desde já, qualquer acusação que surja na direção do Belenenses e de Dálcio, jogador que fez um mau atraso que originou o segundo golo do FC Porto. "Depois do excelente jogo no Jamor ontem, queria deixar uma informação aos produtores de cartas anónimas, que têm enlameado o futebol português - o jogador que cometeu o erro no segundo golo do Porto, o Dálcio, está emprestado pelo SL Benfica. É melhor deixar as cartas no bolso. No passado, aliás, houve cartas anónimas dirigidas ao Ministério Público visando o Belenenses, feitas por alegados adeptos do Porto, em que a especulação era que o jogador Dálcio simbolizava uma relação irregular entre o Belenenses e o Benfica. Com o erro de ontem, que estes infelizes aprendam alguma coisa sobre honestidade e respeito pelos adversários."

O presidente da SAD azul referiu ainda que o Belenenses tem 25% do passe do jogador, mas que tenciona fazer uma proposta para a transferência definitiva. Lembrou o histórico do clube nos últimos seis jogos com com o FC Porto, em que regista apenas duas derrotas, e aproveitou para analisar o jogo de domingo. "O resultado não foi justo, nem foi bom para o Belenenses. Mas depois do empate, o nosso objectivo passou a ser ganhar, não fizemos o mínimo anti-jogo. A arbitragem foi excelente."