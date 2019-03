Rui Pedro Soares: "Estamos há meses a usar lavandaria a moedas..."

Presidente da SAD do Belenenses, Rui Pedro Soares, fala na possibilidade de reconciliação com o clube, mas não se esquece pelo que a SAD está a passar

Novo símbolo: "A decisão do tribunal da relação foi injusta e isto não será definitivo. Vamos recuperar o símbolo que é o nosso. Mas este símbolo significa tudo o que nós somos, só esta equipa conseguia fazer isto na Luz, depois de estar a perder 2-0. O presidente do clube tem de explicar a razão pela qual as piscinas do Restelo estão ao abandono, porque acabou com o futebol feminino e porque o bingo, que era o melhor do país, não dá lucro há dois anos. O Restelo não pode ser local de projeto imobiliário, mas sim onde os jovens possam praticar desporto."

Boa temporada: "No início da época, o Silas estava bem mais otimista do que eu, que pensava que podíamos fazer 40 pontos. A 9 jornadas do fim, temos 37 e estamos perto de chegar à Liga Europa, onde já estivemos em 2015 e fomos à fase de grupos. As pessoas do Belenenses estão felizes e amanhã as crianças vão para escola a exibir com orgulho camisola do Belenenses."

Reconciliação com o clube: "Um dia isso, não sei quando, isso vai acontecer. Somos o mesmo. Quero mencionar o trabalho de todo o staff, durante oito meses tivemos de usar uma lavandaria que se pagava com moedas. Há aqui heróis que trataram disso nessas condições durante oito meses. E nunca ouvi um lamento ou queixume. Tenho muita pena que uma minoria esteja a impedir os belenenses todos de serem felizes. É tempo da grande maioria silenciosa fazer alguma coisa e resolver este problema que realmente não faz sentido nenhum. O presidente do clube não pode falar sobre as piscinas, pois são uma vergonha, um buraco a céu aberto. Não pode falar do futebol feminino, pois acabou. Tem é de responder pelo Bingo, que não dá um tostão e era historicamente o que mais dinheiro dava no país. Tem de responder por isso. O futebol português já teve aventureiros e todos sabem o que lhes aconteceu a eles e aos clubes."