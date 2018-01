Rui Pedro Soares acusa Francisco J. Marques de preparar candidatura e diz que ajudou a comprar Porto Canal

Presidente da SAD do Belenenses acusa diretor de comunicação e informação do FC Porto.

Pouco depois de Francisco J. Marques ter voltado a abordar o alegado financiamento do Benfica ao Belenenses, Rui Pedro Soares, presidente da SAD do clube do Restelo, respondeu ao diretor de comunicação e informação dos dragões. Alegadas movimentações para suceder a Pinto da Costa e ajuda que Rui Pedro Soares diz ter dado na compra do Porto Canal são a base.

"Caro Francisco J. Marques, o futuro do FC Porto a Pinto da Costa pertence. Permita-me um conselho: não perca tempo a visar-me porque não serei candidato a sucessor de Pinto da Costa, não vou disputar eleições consigo. Por mim, pode dormir descansado. É público que me comprometi com o Belenenses até aos 80 anos de idade. O meu clube é o Belenenses. Penso que reconhece que alguma coisa já fiz pelo Belenenses. Mas muito me falta fazer. Demonstro estas afirmações: comigo, na I Liga, o Belenenses já tirou pontos ao Benfica na Luz e ao Sporting em Alvalade, e já marcou nesses dois campos. Como vê, alguma coisa já fiz. Mas perdeu os 5 jogos que fez no Dragão e nunca aí marcou um golo. Como vê, ainda tenho muito para fazer. O sucessor de Pinto da Costa provavelmente já nasceu, mas desejavelmente, neste momento, está longe de ter a nossa idade. Deixe de promover jantares de preparação da sua candidatura a presidente do FCP, com intriga e conspiração à sobremesa. Poupe esse dinheiro, não lhe vai servir para nada e um dia pode vir a fazer-lhe falta", atirou.

"Desejo as melhores felicidades ao Porto Canal e a todos os seus trabalhadores - em que julgo que se inclui. É com orgulho, mas admito que também com alguma vaidade, que acompanho a evolução deste canal que, modestamente, ajudei o FC Porto a comprar. Apresentei os proprietários do canal ao FCP. Num momento em que o FCP não tinha condições financeiras para comprar o Porto Canal, a Administração do FCP pediu-me ajuda para o conseguir. Gizei um Plano de Negócios em que o FCP tomava de aluguer o canal durante três anos e, no fim, tinha uma opção de compra com preço fixado - para que o aumento de valor do canal pelas audiências que o acordo com o FCP lhe ia trazer não aumentasse o preço. Se quiser saber como elaborei este esquema de financiamento, está tudo nos emails do FC Porto. E está também nos meus emails. E se for o caso de não saber (mas duvido que não saiba), se pedir à contabilidade do FCP quanto é que cobrei por este serviço, a resposta que vai ter é que nem um euro", continuou, prometendo mais respostas.



"Tendo em conta a sua preocupação com o rigor e a verdade, a partir de amanhã, diariamente, às 18h, a minha página de Facebook e a da Belenenses SAD revelarão cada um dos erros em que hoje incorreu no Porto Canal. Dias maus todos temos, mas incorrer em tantos enganos (na boca de outra pessoa eu diria "mentiras e aldrabices grosseiras") pede esclarecimento. Peço desculpe por algum mau jeito em que se possa incorrer mas não esperava tanta falta de rigor da sua parte", terminou.