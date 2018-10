Presidente reage: "Equipa que ganhou ao Benfica não foi o Belenenses"

Patrick Morais de Carvalho reagiu à decisão do Tribunal de Propriedade Intelectual.

O Tribunal da Propriedade Intelectual obrigou esta segunda-feira a SAD do Belenenses a cessar "de imediato a utilização de símbolos do clube", nomeadamente o nome, a Cruz de Cristo, o hino e o lema do clube. A SAD do clube do Restelo foi ainda condenada ao pagamento de três mil euros por cada dia de atraso "no cumprimento da intimação que lhe vier a ser feita".

Em entrevista à Renascença, o presidente do Belenenses, Patrick Morais de Carvalho, afirma que a maioria dos sócios do clube está satisfeita com a decisão do tribunal. "A decisão vem de encontro às pretensões do clube. Chega-nos eco de grande felicidade dos adeptos do Belenenses, de norte a sul do país. A equipa que está na Primeira Liga, que ganhou ao Benfica, não é o Belenenses", afirmou.

Questionado acerca da reação da SAD do Belenenses, que anunciou que a equipa de futebol continuará a utilizar o nome do Belenenses por acreditar que a sentença será revogada, Patrick Morais de Carvalho lembra que a sentença "terá de ser respeita e executada, como acontece nos estados de direito".

O presidente apontou também o dedo à Federação Portuguesa de Futebol e à Liga de Clubes por considerar que esta situação nunca teria ocorrido nos ditos três grandes. "Fazem de conta que não se passa nada e isso é incompreensível. Esta sentença judicial pode ajudar a aclarar a situação. Não queremos guerras com ninguém, a única coisa que pedimos é que nos deixem recomeçar na última divisão distrital sem ninguém usurpar a nossa marca, o nosso nome e a nossa identidade", rematou.