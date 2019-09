Pedro Ribeiro: "É um dos muitos dias felizes que tenho tido aqui no clube"

Pedro Ribeiro, que foi apresentado como substituto de Silas, falou esta sexta-feira pela primeira vez como treinador do Belenenses

Pedro Ribeiro foi esta sexta-feira apresentado como treinador do Belenenses, depois de ter passado pela equipa de sub-23 dos azuis.

Sentimento

"Este é um dia feliz e é sobretudo, especial. É especial por tudo o que têm sido os últimos dias da minha vida profissional e os últimos dois meses e meio no clube"

A estreia

"É com muita satisfação que me estreio na primeira Liga. Quero agradecer a confiança do presidente e da administração e é um dia feliz e em que me sinto orgulhoso, mas é um dos muitos dias felizes e em que me sinto orgulhoso que tenho tido aqui no clube. É um orgulho ser o treinador desta equipa, como foi um orgulho ter sido treinador da equipa de sub-23".

O que foi pedido

"O presidente já disse e eu reforço, temos grupo de trabalho extremamente unido, alegre, focado nos objetivos. O que é que eu posso fazer? Posso fazer aquilo que me pediram, que é trabalhar de forma vincada, abnegada, de maneira a sermos o melhor possível todos os dias, em todos os treinos, em todos os jogos. Quero acordar de manhã com determinação, mas tenho um segundo objetivo que é deitar-me todas as noites com o sentimento do dever cumprido. Em nada mudou a minha rotina, a minha determinação e a minha vontade de todos os dias ser melhor a ajudar o clube a ser melhor. Somos uma equipa, um grupo, sinto que este grupo tem vontade de vencer até nos exercícios do treino".