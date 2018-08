Oficial: André Santos está de regresso a Portugal

Médio formado no Sporting assinou com os azuis do Restelo por duas épocas.

O Belenenses SAD anunciou esta segunda-feira a contratação do médio André Santos, que na última meia época representou o Craiova, da Roménia.

O médio português de 29 anos, formado no Sporting, regressa assim a Portugal, onde jogou ao serviço dos "leões", Fátima, Leiria, Vitória de Guimarães e Arouca, com um contrato válido para as próximas duas temporadas nos azuis do Restelo.

No estrangeiro, André Santos representou Deportivo da Corunha, Balikesirspor e Metz.