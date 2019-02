Oeiras disponível para receber o Belenenses no Estádio Mário Wilson

Presidente da Câmara Municipal de Oeiras revelou que há negociações com a SAD azul para

O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, admitiu esta quinta-feira que decorrem negociações para que o Belenenses possa jogar no Estádio Mário Wilson, afirmando que o município está disponível para acolher o clube da I Liga.

"Sei que há negociações a decorrer, mas da parte do município ainda não há nenhuma decisão. As negociações estão a decorrer, mas não estou envolvido", disse Isaltino Morais.

O autarca, que falava à margem da apresentação da Soccerex, um evento que decorrerá em Oeiras em setembro, assegurou que "se estiverem reunidas as condições adequadas" Oeiras "estará disponível para acolher" o Belenenses, que atualmente joga no Estádio Nacional, no Jamor, também no concelho de Oeiras.

No início da época, a SAD do Belenenses, controlada pela empresa Codecity Sports Management (CSM) e liderada por Rui Pedro Soares, anunciou que a equipa de futebol iria passar a jogar no Estádio Nacional, em Oeiras, e acusou a direção do clube de a ter despejado do Estádio do Restelo, em Lisboa.

Recentemente, o Belenenses foi obrigado a disputar dois jogos no Estádio do Bonfim, em Setúbal, devido a problemas no relvado do Estádio do Jamor que, entretanto, foram ultrapassados.

O Estádio Municipal Mário Wilson, que até 2017 se chamou Estádio Municipal de Oeiras, foi inaugurado em 2002, tem relvado sintético e capacidade para cerca de cinco mil espectadores.