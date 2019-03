Nunca se tinha visto um Licá assim no campeonato: os números dizem tudo

Com sete golos apontados, o extremo belenense nunca tinha faturado tanto no principal escalão do futebol nacional e agora procurar marcar pela primeira vez ao Benfica.

Licá é dos poucos jogadores dos quais o treinador do Belenenses, Silas, não abdica, independentemente da competição e adversário. O extremo foi utilizado nos 30 jogos já realizados nesta temporada e só em dois é que não foi titular. A verdade é que o camisola 7 belenense tem feito por merecer a confiança do técnico, ou não se tivesse convertido, após a saída de Fredy para o Antalya (Turquia), no melhor marcador da equipa.

Ao todo já são oito golos apontados por Licá em todas as competições, sete deles no campeonato. Mas são as finalizações certeiras do internacional português, de 30 anos, na I Liga que têm estado em destaque. Além de serem essenciais para a uma boa campanha do Belenenses - ocupa o sétimo lugar, com 36 pontos -, o jogador também alcançou o seu próprio recorde de golos na I Liga. Estes números explicam-se pelo facto de, no 3x5x2 utilizado por Silas, o extremo estar a jogar no centro do ataque e mais perto da baliza.

A melhor época concretizadora de Licá no principal escalão tinha sido em 2012/13, ao serviço do Estoril, no qual tinha marcado por seis vezes. Já o seu melhor ano de sempre foi também nos canarinhos, com 14 golos, mas a jogar na II Liga.

Depois de marcar em duas jornadas consecutivas, diante do Braga e Feirense, o camisola 7 do Belenenses procura faturar na próxima ronda ao Benfica, o que, a acontecer, seria inédito na carreira. Aliás, aos chamados grandes do futebol nacional, Licá só marcou ao Sporting, na época passada, já ao serviço do emblema belenense.

Sem lesões, nem castigos, Licá redescobriu a alegria de jogar futebol desde que chegou ao Belenenses, em janeiro do ano passado, depois de uma experiência falhada no Granada (Espanha).

Desde logo, o extremo foi aposta de Silas e nesta temporada já foi utilizado em mais jogos do que nas últimas duas anteriores. Se jogar em todos os encontros que faltam, o camisola 7 belenense chega à marca das 40 partidas, algo que só aconteceu em 2011/12, quando representava o Estoril. Duas épocas depois, Licá dava o salto para o FC Porto.