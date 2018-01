"Nunca é fácil segurar uma equipa como o Benfica", disse o estreante Nathan

Nathan não podia ter tido melhor estreia no Belenenses, marcando seis minutos depois de ter entrado

Nathan não podia ter tido melhor estreia no Belenenses. O avançado brasileiro de 21 anos, que chegou este mês por empréstimo do Chelsea tinha feito três jogos no Amiens, da I Liga francesa , entrou aos 80' do jogo com o Benfica e marcou seis minutos depois. "Estou muito feliz com a minha estreia, com um golo, mas é claro que seria mais importante se conseguíssemos a vitória. Fizemos uma grande exibição com muita personalidade. Estou feliz pelo desempenho da equipa, mas triste pelo empate".

Nathan prometeu trabalhar para continuar a dar alegrias aos adeptos do clube do Restelo. "Espero poder ajudar a equipa. Fico feliz por ter marcado, mas preferia ganhar. Trabalho bem, todo o mundo acompanha o campeonato português e espero ser muito feliz aqui no Belenenses".

Em relação à capacidade do Benfica, o jogador brasileiro disse: "Nunca é fácil segurar uma equipa como o Benfica. Tem muita força na frente e infelizmente o Jonas marcou na parte final", completou.