"Não gosto de ganhar assim, com jogadores meus que se mandaram para o chão"

Silas, treinador do Belenenses, assume que o Tondela não merecia ter perdido

Reação à pergunta se foi a vitória da eficácia: "Sim, acho que sim, acho primeiro, depois do golo, depois do que o Tondela fez não merecia, se calhar não merecia ter perdido e nós aí temos de crescer e muito melhor o jogo, temos obrigação de gerir melhor. É verdade que estamos a começar, mas não podemos passar por tanto sufoco depois de marcar um golo, parece que depois do jogo nós é que tínhamos sofrido o golo e que sentimos esse golo."

Crítica: "Há aqui um aspeto que eu quero focar, que para mim é importante, eu não gosto de ganhar assim, houve ali dois ou três jogadores meus que se mandaram para o chão, não sei se havia razão se não para ficar mas eu não gosto de ganhar assim, já lhes disse a eles, isto não é para nos mandarmos para o chão, isto é para jogarmos para ganhar, para gerir com bola."

Golo e defesa: "O golo não pode fazer com que nós pensemos só depois em defender e não querermos atacar. Na primeira parte, não, quisemos atacar. Aliás fomos nós que tivemos sempre a iniciativa do jogo. Na segunda parte foi o Tondela e sobretudo a partir do golo, portanto, não é a maneira como eu quero ganhar, eu quero ganhar de maneira diferente e para isso precisamos de ter muito trabalho."