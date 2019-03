Kikas, a nova coqueluche do Belenenses, supera a concorrência

O avançado de 20 anos tem melhor média de golos do que Keita e Henrique Almeida.

Kikas é a nova coqueluche do Belenenses. Lançado no onze face às ausências de Keita e Henrique Almeida, o avançado de 20 anos até ficou a zeros contra o Marítimo, mas diante do Braga e Feirense mostrou dotes de finalizador. Estreou-se a marcar no reduto dos bracarenses, no triunfo por 2-0, e confirmou as credenciais de finalizador anteontem, na goleada em casa frente ao último classificado (4-0), com um bis. No total de todas as competições, o camisola 98 já leva três golos em quatro encontros como titular (três para o campeonato e um na Taça de Portugal).

É verdade que ainda tem menos finalizações certeiras do que os outros dois pontas de lanças do plantel liderado por Silas, ambos com cinco golos, mas, se tivermos em conta o tempo de utilização, apresenta uma melhor média de eficácia do que os rivais. Kikas soma apenas 380 minutos esta época, números muito inferiores a Keita e Henrique Almeida, que jogaram, respetivamente, 1185 e 1080 minutos.