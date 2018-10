A formação de Silas fez três jogos na nova casa para o campeonato, tendo já recebido FC Porto e Braga. Só conseguiu um ponto

Por causa das divergências entre o clube e a SAD, a equipa profissional do Belenenses mudou de casa esta época: deixou o mítico Restelo e passou a atuar como anfitrião no Estádio Nacional, no Jamor. Uma mudança que já fez correr muita tinta desde o verão e que, em termos práticos, subentenda-se resultados desportivos, não tem surtido muito bom efeito.

A derrota anteontem diante do Braga (3-0) veio agudizar a crise de resultados na nova casa, onde a equipa comandada por Silas só logrou conquistar um ponto, em nove possíveis. Se bem que é preciso ter em conta que dois dos adversários recebidos são equipas com orçamentos bem superiores ao clube da Cruz de Cristo e com objetivos mais ambiciosos. Os bracarenses lideram, atualmente, a I Liga, enquanto o FC Porto, equipa que visitou o Jamor na segunda jornada, é o atual campeão nacional e só conquistou uma sofrida vitória (3-2) nos descontos. O V. Setúbal foi o único adversário fora do círculo dos habituais quatro primeiros que visitou o terreno do Belenenses para a I Liga, num jogo que terminou empatado (0-0).

A única vitória em partidas oficiais no Estádio Nacional foi no final de julho, para Taça da Liga, diante da Oliveirense. Para a I Liga, a formação da Cruz de Cristo ainda não venceu como anfitrião

No que diz respeito às outras competições nacionais, a equipa treinada por Silas venceu na partida disputada em casa para a Taça da Liga, diante da Oliveirense (3-1).

Comparativamente com a época passada, o plantel então liderado por Domingos Paciência construiu uma autêntica fortaleza no Restelo na primeira fase da época e o primeiro desaire em casa só surgiu ao sexto jogo, diante do Chaves. No entanto, é preciso ressalvar que as receções aos candidatos ao título só aconteceram na segunda volta.

O início periclitante no Jamor contrasta com as boas prestações fora de portas. Em três jogos como visitante, a equipa treinada por Silas ainda não perdeu, tendo vencido o Tondela e empatado com o Moreirense e Marítimo.