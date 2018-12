O ponta de lança garante que regressou mais forte depois de se ter lesionado e acredita que irá estrear-se em breve a marcar, ao serviço dos azuis do Restelo. No Brasil avançam os negócios

Produto da formação do Atlético Paranaense, projetado pelo São Paulo e ex-internacional brasileiro pelas camadas jovens (brilhou no Mundial sub-20, em 2011, ao ser o melhor marcador, com cinco golos), Henrique Almeida aposta num fim de época festivo ao serviço do Belenenses. "O nosso grupo é muito bom e a gente está com o pensamento de conquistar algo grande. Precisamos ficar entre os cinco primeiros colocados. Pelo jeito que a gente vem jogando tenho certeza que tem como isso acontecer. A gente já está seis jogos sem perder, são três vitórias e três empates. Precisamos continuar assim", vincou o avançado, que, apesar de ainda não ter somado qualquer golo, acredita que acabará por vingar. "Eu sempre tive vontade de jogar fora do país. Na Turquia eu tive uma experiência muito boa e bem prazerosa. O futebol e a cultura são muito diferentes. Após acabar o campeonato eu tive proposta para ficar no time (Giresunspor), mas surgiu a oportunidade no Belenenses. Eu vim para cá também por causa do país e da língua que acaba sendo mais fácil na adaptação. Estou muito feliz e realizando um sonho de jogar na Europa", explicou, em entrevista ao canal ESPN Brasil.

O arranque da aventura em Portugal não foi famoso, mas Henrique Almeida não desarma. "Quando cheguei, lesionei-me e fiquei alguns meses parado. Estou voltando jogar. Ainda não estamos no meio do campeonato e acho que até o fim da temporada ainda poderei jogar bastante. No futebol as coisas acontecem muito rápido, espero que as coisas melhorem e que eu possa voltar para fazer os golos aqui e acabar o ano melhor", projetou o jogador, utilizado até ao momento em nove partidas.

No Brasil deixou um negócio ligado ao vestuário e não pretende desistir dele. "Sempre gostei de mexer com negócios mesmo, desde pequeno (risos). Aí eu e meu primo tivemos a ideia de montar uma loja de roupas e surgiu a Born. A experiência é muito boa e a loja foi crescendo bastante com o passar do tempo. Quando eu estava no Grêmio todos os companheiros compravam e postavam no Instagram divulgando a marca (risos). O Ramiro, o Luan, entre outros... No Botafogo um dos que usou era o Sassa. Os modelos são feitos por um designer. Ele vê as tendências e cria a partir disso e temos um diretor de arte também que faz os desenhos. O meu primo arruma os fornecedores e as vendas", contou o jogador, confirmando que em breve irá inaugurar um complexo desportivo em Brasília, a sua terra cidade. "Como está bombando o futevolei, tivemos a ideia de abrir a Arena 61. Teremos campos de futebol society, quadras de futevôlei, lugar para fazer ginástica funcional, crossfit e futmesa", especificou.