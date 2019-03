"Há a tendência de tirar mérito às equipas que vêm pontuar ao Benfica", diz Silas

Silas discorda de quem explica o empate no Benfica-Belenenses com erros da equipa encarnada

Erros e mérito: "Se formos a ver assim, então o primeiro golo do Benfica começa num erro do Licá. Isso é jogo, nós temos mérito neste empate. Há a tendência de tirar mérito às equipas que vêm aqui pontuar. Nós temos um orçamento reduzido por comparação com o Benfica, fazemos o jogo que fazemos e vem falar de erros defensivos do Benfica? Quais erros, não há golos sem erros. Há mérito do Belenenses em ter bola contra o primeiro classificado, com um estádio cheio de adeptos do adversário. Erros? O segundo golo é um erro forçado pelo Belenenses"

Sobre o jogo: "Sabíamos que vínhamos aqui sofrer, não é uma equipa qualquer. Começámos muito bem, saídas com alguma facilidade, o Benfica percebeu como estávamos a jogar e adaptou-se. Passou a ser melhor, esteve por cima do jogo até fazer o 2-0. Voltámos a mudar, usámos três sistemas neste jogo, sempre a tentar sair para o ataque, mudámos e acabámos por fazer os golos. Chegámos com mais facilidade à frente, com bola ou criámos ocasiões ou provocámos o erro ao adversário. O segundo golo não deixa de ser sorte, mas também forçámos o erro. O desafio era arranjar maneira de chegar à área do Benfica, procurámos isso o jogo todo e assim conseguimos chegar lá. Penso que tivemos 43% de posse de bola, 57% do Benfica, o segredo foi passarmos algum tempo com bola e não estarmos constantemente à mercê do Benfica."

Luta europeia: "Acho que podemos lutar pela Europa, mesmo depois de todos os problemas que tivemos nos últimos jogos. Fomos ganhar a Braga, viemos aqui empatar e podemos discutir os jogos em todos os campos. Mas ainda faltam muitos jogos, não sei se vamos ganhar todos, mas vamos discutir em todo o lado. Mas temos essa possibilidade, o Moreirense e o V. Guimarães não estão longe. Vamos ver, não jogamos sozinhos"