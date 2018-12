Henrique estreou-se a marcar pelo clube lisboeta, e logo com um bis. A suspensão de Keita pela FIFA abriu-lhe as portas do onze e as dificuldades de adaptação parecem superadas.

Oito meses e quinze dias foi quanto Henrique Almeida teve de esperar para voltar aos golos em jogos oficiais. O último remate certeiro do avançado do Belenenses tinha sido a 7 de abril, na derrota do Giresunspor ante o Ankaragucu (Turquia), em jogo da contar para a II divisão turca. O jejum, finalmente, acabou anteontem, na goleada belenenses ante o Aves (5-2): o camisola 17 foi uma das figuras do encontro, ao apontar dois golos.

O alívio sentido pelo dianteiro, emprestado pelos brasileiros do Grémio de Porto Alegre, foi evidente, depois de fazer o que tanto procurava desde que chegou a Portugal. Tal como já tinha prometido, Henrique Almeida ajoelhou-se e agradeceu a Deus o primeiro golo no campeonato português. Já nas redes sociais, o avançado de 27 anos preferiu destacar o coletivo. "Boa, malta. Mais uma grande vitória, feliz por poder marcar e ajudar a equipa", escreveu.

Considerado o melhor jogador do mundial de sub-20 em 2011, competição na qual também foi goleador-mor, com cinco golos, o camisola 17 procura confirmar as credenciais de goleador que mostrou nos escalões mais jovens. Aliás, na final desse Campeonato do Mundo realizado na Colômbia, Henrique defrontou Portugal, que tinha craques como Danilo e Cédric, entre outros, na final, com o Brasil a vencer por 3-2 no prolongamento.

A adaptação do brasileiro ao Belenenses não tem sido fácil, até porque Keita foi a escolha inicial do treinador Silas para a frente de ataque. Contudo, o avançado internacional pela Guiné Conacri está suspenso pela FIFA desde o final de novembro, por causa de uma irregularidade numa transferência em 2016, o que abriu as portas do onze a Henrique Almeida.

Depois de três jogos como titular, com Rio Ave, Chaves e Santa Clara, em que não conseguiu faturar, o brasileiro fez o que se pede a um avançado: golos.

Depois da vitória contra o Aves no último jogo antes do Natal, o plantel só volta ao trabalho na quinta-feira, dia em que começa a preparar a receção ao FC Porto para a Taça da Liga. Sem hipótese de seguir em frente na prova, Silas deve lançar jogadores menos utilizados, como o guarda-redes Mika e os médios Eduardo e Ljucic.