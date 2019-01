Encontro entre Belenenses e Moreirense vai ser no Bonfim

Complexo Desportivo do Real Massamá também era hipótese, mas não tinha instalada a tecnologia do video-árbitro

O encontro entre Belenenses e Moreirense, agendado para segunda-feira e referente à 20.ª jornada da I Liga, vai realizar-se no Estádio do Bonfim, do Vitória de Setúbal.

A decisão surge depois de a Liga ter interditado o Estádio do Jamor, face à degradação do relvado, e aproveitando que os sadinos jogam de véspera, mas fora de portas.

A SAD dos azuis até tinha tido acertado com o Real de Massamá para jogar no Complexo Desportivo do Real SC, mas o facto de a equipa do Campeonato de Portugal não ter instalada a tecnologia do video-árbitro, o que acontece no Bonfim, originou a mudança à última da hora.

Recorde-se que esta quarta-feira, no final do jogo FC Porto-Belenenses, o presidente da SAD Rui Pedro Soares considerou a decisão da Liga "corajosa", acrescentando que "o Jamor tem uma relva deplorável". "Só recebe um jogo por ano. Depois tem lá equipas a treinar. Tinha uma empresa de jardinagem dez meses e depois entrava uma empresa competente, dois meses antes da Taça de Portugal", finalizou.

Ao mesmo tempo que confirmou a realização do jogo no Bonfim, a Liga comunicou que o Jamor necessita de "uma intervenção urgente, em virtude das condições atmosféricas adversas que se fizeram sentir nos últimos dias", acrescentando que o piso não poderá ser utilizado "enquanto durar a intervenção de recuperação".