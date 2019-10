Dupla espera por janeiro para sair do Belenenses

Lucca e Dieguinho deixaram de contar a partir do momento em que Pedro Ribeiro assumiu o comando técnico.

Praticamente sem mercados de transferências abertos, Lucca e Dieguinho terão de esperar por janeiro para encontrar uma outra solução para as suas carreiras.

Fora dos planos do treinador Pedro Ribeiro, o médio e o avançado estão a treinar à parte do restante plantel do Belenenses. A SAD ainda procurou colocá-los em outros clubes, mas as propostas que chegaram não eram do agrado de todas as partes.

Lucca e Dieguinho faziam parte do núcleo duro do antigo técnico Silas. Com a entrada de Pedro Ribeiro, foram afastados do plantel.