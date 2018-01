Domingos em rutura com o líder da SAD do Belenenses

Maus resultados e opiniões divergentes com as da SAD colocam o lugar do treinador em risco

Domingos Paciência poderá deixar o comando do Belenenses por ter entrado em rota de colisão com o líder da SAD Rui Pedro Soares e uma eventual saída não está ligada apenas aos maus resultados nos últimos jogos. O treinador não viu satisfeitas as exigências (necessidades) que fez para reforçar o ataque e a deselegância das declarações do presidente no final do jogo com o Rio Ave podem ter sido a gota de água.

Neste momento, ao que O JOGO apurou, o relacionamento entre o técnico de 49 anos e Rui Pedro Soares está muito tenso e não só por causa da ausência de vitórias. As declarações de ambos após o jogo com o Rio Ave mostraram opiniões divergentes em relação ao que se passou na partida. Domingos Paciência apontou reparos à arbitragem, enquanto o dirigente elogiou o trabalho do árbitro Vítor Ferreira (AF Braga). Nesta manhã de terça-feira decorrem conversas e negociações com vista à saída do treinador, mas, ao que O JOGO apurou, Domingos ainda é técnico do Belenenses.

A ausência de reforços para o ataque também ajudou a esfriar a relação entre o treinador e o líder da SAD. Aliás, após a derrota com o Rio Ave, Rui Pedro Soares deu um recado a Domingos. "Já contratámos 14 reforços e para o ataque foram cinco. Temos dois excelentes pontas de lança que deixaram de marcar e temos de perceber porquê." O que Rui Pedro Soares não disse é que saíram 12 jogadores. Há muito que Domingos Paciência tinha alertado para as deficiências no ataque, a grande pecha da equipa, mas nunca encontrou eco junto da administração. As exigências do técnico não foram realizadas e isso deixou-o insatisfeito. O treinador não fez as últimas conferencias de antevisão por decisão de Rui Pedro Soares, para não ser confrontado com as mexidas no plantel, concretamente, a saída de Miguel Rosa. Hoje, no regresso aos treinos, será um dia decisivo para definir a continuidade de Domingos Paciência.