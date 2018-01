Domingos e o golo do Boavista: "Se criaram o VAR para isto, não vale a pena"

Em declarações à Sport TV e na conferência de imprensa após o fim do Belenenses-Bovaista, Domingos Paciência deixou críticas à validação do golo de Mateus, que ditou a divisão de pontos no jogo entre os "azuis" do Restelo e os axadrezados.

Golo do Boavista: "Há fora de jogo [no golo de Mateus]. O árbitro não consultou o videoárbitro e mandou seguir. Fomos penalizados porque tentámos segurar o resultado, mas assim não vamos ganhar a ninguém. Se não cumprem as regras torna-se complicado. Se criaram o videoárbitro para isto, não vale a pena. Normalmente, quem fala é quem é prejudicado. O videoárbitro [VAR] veio para melhorar o futebol e para evitar situações destas. Não quero por em causa a honestidade das pessoas. Se esta tecnologia foi implementada, é para se cumprir. Nós, treinadores, temos de ter algum cuidado, porque não queremos que isto acabe e se crie uma onda com as situações que acontecem. Não acredito que seja premeditado. Em relação ao [árbitro] Gonçalo [Martins], ele só nos apitou duas vezes esta época. Hoje e em Tondela [derrota por 2-0], onde houve uma mão que deu golo e também não recorreu ao VAR. Ele tem muita segurança no que faz e por isso não recorre ao VAR".

Análise à partida: "Primeira parte equilibrada, marcámos o golo com alguma felicidade, aproveitando a desatenção do Vágner. Na segunda parte, o Boavista procurou jogar mais na frente e esticar o jogo. Tivemos dificuldades em ter bola, apesar de termos criado ocasiões para marcar. Permitimos que o Boavista jogasse mais dentro da nossa área. Não fui feliz na forma como mexi na equipa para que segurássemos mais o jogo no meio-campo".