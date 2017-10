Claque do Belenenses repudia decisão da SAD e solidariza-se com o Tondela

Grupo de adeptos "Fúria Azul" não vai marcar presença no reduto do Tondela para apoiar os azuis, como forma de protesto.

A claque do Belenenses "Fúria Azul" emitiu esta sexta-feira um comunicado em que repudia a decisão da SAD do emblema azul, que recusou o adiamento do jogo com o Tondela, na sequência dos incêndios que assolaram a região no passado fim de semana. O grupo de adeptos anuncia também, através do Facebook, que não vai marcar presença no Estádio João Cardoso, reduto tondelense.

"Vem a associação de adeptos Fúria Azul, na sequência das notícias e comunicados emitidos sobre a recusa da 'Os Belenenses - Sociedade Desportiva de Futebol, SAD', gerida maioritariamente pela empresa Codecity Sports Management, Lda., em adiar o jogo de futebol do próximo domingo entre o Tondela e 'Os Belenenses - Sociedade Desportiva de Futebol, SAD', repudiar veemente a decisão tomada, que muito envergonha a Instituição Belenenses e os seus sócios e adeptos em geral. Nesta hora difícil para as gentes de Tondela, a disputa dos 3 pontos deveria passar para segundo plano face ao sofrimento e perda dos tondelenses. Por não nos revermos neste tipo de atitudes, nem ser esta a conduta do ser Belenenses, não irá a associação de adeptos Fúria Azul marcar presença nas bancadas do estádio no próximo domingo", pode ler-se no comunicado.

A claque do Belenenses vai também promover uma recolha de alimentos que serão entregues no quartel dos Bombeiros de Tondela, a 1 de novembro:

"Para provar que há coisas mais importantes que a competição dentro e fora das quatro linhas, a associação de adeptos Fúria Azul irá promover uma recolha de água, leite e alimentos não perecíveis antes do jogo de futsal deste sábado (18h00) no Pavilhão Acácio Rosa. A recolha será feita até ao próximo dia 30 de outubro, sendo que informaremos nos próximos dias quais serão os restantes locais e horários de recolha. A entrega dos bens conseguidos será feita dia 1 de novembro, em Tondela, no quartel dos Bombeiros locais", conclui.