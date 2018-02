Chaby viu vermelho direto frente ao Benfica por estas palavras dirigidas a Bruno Paixão

Jogador do Belenenses foi expulso após o apito final do jogo frente ao Benfica devido a palavras "indignas".

Chaby foi expulso por "expressões e gestos indignos" dirigidos a Bruno Paixão, árbitro do jogo entre Belenenses e Benfica. O médio foi expulso já depois do apito final da partida, que terminou com um empate a um golo, sendo que as palavras proferidas pelo jogador do Belenenses constam no relatório de Bruno Paixão.

"Isto foi vergonhoso! Querem respeito mas é o c...", pode ler-se no documento divulgado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que refere ainda a aplicação de uma multa no valor de 1.148 euros ao médio do Belenenses.