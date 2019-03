Consequência do recurso perdido: Belenenses SAD contra o Benfica sem a Cruz de Cristo

A SAD do Belenenses terá de acatar a decisão do Tribunal da Relação

A equipa da SAD do Belenenses vai entrar na segunda-feira, no reduto do Benfica, sem a Cruz de Cristo. A garantia foi dada esta quinta-feira pelo presidente da Sociedade, Rui Pedro Soares, e está relacionada com a providência cautelar colocada pela Direção do clube no verão. "O Tribunal da Relação confirmou a decisão e não vamos poder utilizar a Cruz de Cristo, nem o hino, nem o lema do clube. Uma decisão provisória, porque em breve vai haver mais um recurso. Vamos cumprir esta deliberação e já falámos com o fornecedor", explicou o dirigente.

Recorde-se que, após a saída da equipa profissional do Restelo, a Direção do clube, liderada por Patrick Morais de Carvalho, interpôs uma providência cautelar a proibir a SAD de usar as marcas do Belenenses. O Tribunal de Propriedade Intelectual deu razão ao clube no final de outubro e agora o Tribunal da Relação confirmou a decisão, rejeitando o recurso da SAD.