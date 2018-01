Belenenses quer novo protocolo com a SAD e pretende criar equipa de futebol sénior

Presidente do Belenenses anunciou a intenção de propor um novo protocolo ao acionista maioritário da SAD, Codecity Sports Management, do qual constará a constituição de uma equipa de futebol sénior.

O presidente do Belenenses anunciou a intenção de propor um novo protocolo ao acionista maioritário da SAD, Codecity Sports Management, do qual constará a constituição de uma equipa de futebol sénior do clube. No final da sessão de esclarecimentos realizada no pavilhão Acácio Rosa, que durou quase quatro horas e contou com mais de 150 sócios, Patrick Morais de Carvalho explicou aos jornalistas que o clube vai denunciar o atual protocolo com data de 30 de junho deste ano. "Neste momento, tendo o clube apenas 10% da SAD e estando impedido de recuperar a maioria do capital social, as condições do protocolo não podem ser as mesmas, porque somos um acionista normal", começou por afirmar.

O presidente dos azuis revelou "total disponibilidade para celebrar com a SAD um novo protocolo", do qual constará a possibilidade de o clube constituir uma equipa de futebol sénior, de forma a "garantir uma saída profissional" aos jogadores juniores e verbas relativas a "direitos de formação até aos 24 anos e não até aos 18, como sucede atualmente". "Se tudo correr bem, teremos uma equipa da Belenenses SAD a competir na I Liga e uma equipa do clube que jogará com os seus juniores, sem qualquer drama", adiantou, lembrando, contudo, que o acordo para usufruto das instalações do Estádio do Restelo por parte da SAD também sofrerá alterações.

A ideia do clube passa por arrendar as instalações do futebol profissional (relvado, balneários e ginásio, por exemplo) à SAD. Caso não exista acordo, a partir do início da próxima época, o futebol profissional do Belenenses deixará de poder utilizar as instalações e terá de encontrar outro recinto para disputar os seus jogos.

O melhor d'O JOGO no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade O Jogo. Subscrever

"Não havendo protocolo, o clube pode impedir a utilização das instalações, porque são do clube, é património do clube, o estádio é do clube, o relvado é do clube. Hoje, a Belenenses SAD utiliza as instalações porque existe um protocolo que o permite. Nós queremos que continue a usar, mas noutras condições. A nossa equipa profissional, da Belenenses SAD, só não jogará no Estádio do Restelo se for essa a vontade da administração da SAD. O clube quer que continuem a jogar e tudo fará para que isso aconteça", sublinhou.

A confirmação de um novo acordo, ou falta dele, será transmitido aos sócios na próxima Assembleia-Geral extraordinária do clube, marcada para dia 03 de fevereiro, às 18:00.