Belenenses mostra ata da reunião com a Liga e acusa Tondela

Depois de o Tondela ter anunciado o corte de relações com o Belenenses, o clube de Belém divulgou a ata da reunião com a Liga, referente ao pedido de adiamento do jogo entre os dois clubes.

O Tondela anunciou esta quinta-feira o corte de relações com o Belenenses, com a polémica entre os dois clubes ainda sem fim à vista.

Tudo começou com um pedido de adiamento do jogo entre os dois clubes por parte do Tondela, uma vez que as freguesias do concelho de Tondela foram gravemente afetadas pelos incêndios que deflagraram no país no passado domingo. O adiamento da partida, marcada para as 16h00 de domingo, foi alegadamente rejeitada pelo Belenenses, afirmação agora negada pelo clube.

Numa publicação feita no Facebook do clube, o Belenenses afirma que o Tondela "aceitou a realização do jogo Tondela-Belenenses na segunda-feira, dia 23 de outubro", acusando também o clube de querer "adiar o jogo por razões estritamente desportivas, por ter de jogar na Madeira no sábado, dia 28 de outubro".