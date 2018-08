Belenenses-FC Porto é no Jamor. E onde pode comprar bilhetes?

SAD do Belenenses fez saber como podem os adeptos adquirir os ingressos para assistir, na próxima jornada, ao Belenenses-FC Porto no Estádio do Jamor

Tendo trocado o Restelo pelo Jamor, o Belenenses estreia na I Liga a "casa emprestada" frente ao FC Porto, jogo grande da jornada que deverá motivar grandes procura de ingressos.

Antecipando a elevada procura e sabendo das dúvidas que a mudança de estádio possam trazer, a SAD do Belenenses enviou aos órgãos de comunicação social explicando que os bilhetes para o jogo com os atuais campeões nacionais podem ser adquiridos junto à porta da maratona, no Estádio do Jamor, entre as 15 e as 18 horas até ao dia do jogo marcado para as 18h30 de domingo.

Os preços variam entre os 12,5 e os 20 euros.