Belenenses aponta cinco mentiras a Francisco J. Marques e esclarece empréstimo do Benfica

Belenenses respondeu às alegações de Francisco J. Marques, que falou num financiamento do Benfica ao clube.

O Belenenses desmentiu esta quarta-feira as declarações proferidas por Francisco J. Marques no programa Universo Porto da Bancada, onde o diretor de comunicação e informação do FC Porto falou num empréstimo do Benfica no valor de "600 mil euros ao Belenenses, através da figura da opção de compra de seis jogadores do Belenenses, que precisaria para pagar uma dívida à Segurança Social".

Confrontado com essas acusações, o Belenenses apontou cinco mentiras a Francisco J. Marques, afirmando que "é absolutamente falso que o dinheiro recebido pelo Belenenses do contrato com o Benfica fosse preciso para pagar a dívida do Belenenses à Segurança Social" e garantindo já ter pago quase 500 mil euros aos encarnados, ao contrário dos 100 mil euros apontados pelo diretor de comunicação do FC Porto.

Leia o comunicado do Belenenses na integra:

"Revelar e desmontar todas as mentiras sobre o Belenenses SAD proferidas ontem, 23 de Janeiro, no Porto Canal, por Francisco J. Marques (FJM) exigiria um livro, e não de bolso. Para não abusarmos da paciência de ninguém, teremos de nos cingir ao mais relevante. Hoje, começamos pelo seguinte excerto das afirmações de FJM:



«Em março de 2014, o Benfica fez um empréstimo de 600 mil euros ao Belenenses, através da figura da opção de compra de seis jogadores, que precisaria para pagar uma dívida à Segurança Social. Se o Benfica não exercesse esse direito, o Belenenses teria de restituir o valor, havendo ainda um penhor sobre 30 por cento dos direitos desses jogadores. O Benfica nunca esteve interessado nesses jogadores e posteriormente vendeu um deles, o Fredy, ao Recreativo de Libolo, de Angola. Com essa venda, o Benfica ficou credor de 500 mil euros porque o contrato entre o Belenenses e o Recreativo de Libolo diz o seguinte: 'o Libolo deverá transferir 100 mil euros a favor do Benfica, por expressa indicação do Belenenses'. A dívida passou para 500 mil euros, que se mantém neste momento.»



Sucintamente, neste excerto das afirmações de FJM há pelo menos 5 mentiras, a saber:



1. O contrato não é de Março de 2014. Na realidade, é de Abril de 2014. Poderá este ser um indício de que FJM anda desorientado no tempo e no espaço?



2. É absolutamente falso que o contrato celebrado entre o Belenenses e o Benfica seja um empréstimo. A celebração de contratos tendo por objeto a atribuição de direitos de preferência e de opção sobre jogadores era e é frequente no mundo do futebol.



3. É absolutamente falso que o dinheiro recebido pelo Belenenses do contrato com o Benfica fosse preciso para pagar a dívida do Belenenses à Segurança Social (a qual é anterior à Administração do Belenenses nomeada em Fevereiro de 2013). Essa dívida tem vindo a ser paga segundo os planos prestacionais dos acordos celebrados entre Belenenses e Segurança Social.



4. É absolutamente falso que o Benfica não tenha estado interessado nos jogadores em questão. Tanto estava que pagou para adquirir direitos de opção e preferência sobre eles.



5. É absolutamente falso que o Belenenses só tenha pago ao Benfica 100.000 e que, consequentemente, a dívida seja no valor de 500.000. Até à presente data, o Belenenses já pagou ao Benfica a quantia de 499.124,24.



O Belenenses SAD não confunde e nunca confundirá uma personagem como FJM com o FCP.