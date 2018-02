Agressões e polícia na assembleia geral do Belenenses

Em face da gravidade dos acontecimentos, o presidente da Assembleia-Geral, Pedro Pestana Bastos, decidiu suspender a reunião magna durante 10 minutos

A Assembleia-Geral do Belenenses foi suspensa por causa de agressões entre associados do clube na sequência da derradeira intervenção do presidente da Direção, Patrick Morais de Carvalho, incidentes que levaram à chamada da polícia.

As agressões ocorreram quando Patrick Morais de Carvalho desafiou os sócios que estavam a favor da Codecity (empresa detentora do capital da SAD) e contra o clube a votarem não à denúncia do protocolo entre o clube a sociedade anónima desportiva.

Esta intervenção suscitou, desde logo, reações contrárias por parte de alguns sócios, mas foi a declaração seguinte do presidente da Direção, quando este instou quem estivesse com intenção de se abster a sair do pavilhão, que incendiou os ânimos e levou às agressões entre vários associados.

Em face da gravidade dos acontecimentos, o presidente da Assembleia-Geral, Pedro Pestana Bastos, decidiu suspender a reunião magna durante 10 minutos na tentativa de retomar a normalidade, enquanto a polícia, entretanto chamada, chegava ao pavilhão do Restelo.

Na reação aos desacatos ocorridos na assembleia geral, Patrick Morais de Carvalho reiterou à Sport TV que os incidentes são uma prova de que "o clube está vivo"."O Belenenses é um clube grande e isto é uma prova de que o clube está vivo. A direção tem uma estratégia e os sócios sufragaram esta estratégia. Dá um mandato claro para equilibrar as forças", atirou.

No entanto, o líder do clube não escondeu sentir-se envergonhado com o que se passou no Pavilhão Acácio Rosa. "Envergonhado pelo que vi aqui, o meu momento mais baixo desde que estou no Belenenses. Assumo que fui o responsável pelo que aconteceu", referiu Patrick Morais de Carvalho

Entre uma rejeição de uma proposta de adiamento por existir a possibilidade de negociação em março de cada ano e por episódios de violência entre adeptos, que obrigaram à suspensão da AG por 30 minutos e intervenção policial, ficou aprovada a denúncia do protocolo por larga maioria: 85% dos 264 adeptos votaram sim, contra apenas oito votos negativos (3%) e 35 abstenções. Passadas quatro horas de debate, irromperam os cânticos de festejo.

O acordo celebrado em 2012 previa uma cláusula de recompra da participação do clube no futebol, entretanto extinta e adjudicada pelo Tribunal Arbitral do Desporto. Ainda que com negociação possível em março de cada ano, Patrick Morais de Carvalho vinca a "boa-fé" para o início das conversações, garantindo que se manterá à parte do mesmo, mas ataca a Codecity.

"Não são investidores. Emprestaram dinheiro, dizem 2,3 milhões, mas com garantias de receitas de televisão, direitos de jogadores e juros. Não fazemos ideia das contas, não sabemos o contrato da NOS nem de nenhum jogador."

O presidente dos azuis deixou elogios ao discurso de Silas e garantiu que existe interesse em manter a equipa sénior a competir no Restelo. "Até final da época, continuará a jogar no Restelo. A equipa é dos sócios e faremos uma proposta com condições ótimas para continuarem em 2018/19", afirma, antes de reforçar a ideia de que os direitos de formação dos jogadores estão a ser afetados pela falta de espaço na equipa sénior: "Até aos 24 anos temos direitos de formação. Mas é preciso que os juniores tenham espaço. Custa-me ver as saídas para outros clubes e uma taxa de abandono de 70%, como a da última época". A terminar, elogiou a decisão dos associados: "Enviámos uma mensagem aos agentes do futebol: a de que o Belenenses não se rende nem se vende".

Outros intérpretes e criação de equipa sénior

O presidente do Belenenses informou que as negociações com a SAD e a Codecity prosseguirão pelas mãos dos líderes da AG, do conselho geral e um membro da direção ainda por definir. As metas estão traçadas: "O clube quer ter uma representatividade numa equipa de futebol sénior com íntima relação aos adeptos e um espaço para os jovens da formação. Quanto ao Restelo, propomos que o clube seja responsável pelos custos de manutenção, havendo um pagamento da SAD por utilização, feito 72 horas antes. Queremos receitas extraordinárias, o que é impossível enquanto haja exclusividade para a SAD".