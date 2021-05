Internacional brasileiro de saída do Belenenses: "As coisas estão a encaminhar-se"

Homem do setor mais recuado da equipa do Jamor tem em mãos uma proposta de um clube do Brasil. Até a concretização do negócio, garante foco no que resta para jogar em Portugal

O defesa central Henrique confirmou, este domingo, o interesse dos brasileiros do Coritiba, mas realçou que está empenhado na prestação do Belenenses na Liga NOS até a transferência se consumar.

Em conferência de imprensa, o brasileiro revelou ter falado com o presidente Rui Pedro Soares, que o "escutou de coração aberto", tendo ficado "muito feliz com o interesse e [no facto] de poder voltar" ao clube que o formou e pelo qual tem "um carinho muito grande", opção que não abala o foco no Belenenses SAD.

"As coisas estão a encaminhar-se, mas não há data. Estamos a pensar no Belenenses SAD ainda e temos um jogo importante para dar sequência no campeonato. No futebol, as coisas acontecem muito rápido. Estamos focados em fazer a nossa parte, a cabeça está aqui e posso fazer um grande jogo em Tondela", afirmou.

A visita à equipa beirã poderá mesmo ditar a despedida de Henrique do campeonato português, após "um ano de aprendizagem", mas "muito bom, com um grupo comprometido nos jogos e treinos", que formou "uma família muito forte".

"Foi uma temporada muito boa para mim e para muitos jogadores. Há malta jovem de muita qualidade que, com certeza, vai dar muitas alegrias ao Belenenses. Um ano de aprendizagem, de muita luta, mas um ano muito bom. Estou muito feliz pela temporada que tenho feito", frisou o experiente defesa.

O internacional "canarinho" em seis ocasiões diz levar "coisas boas" de Portugal, "um país muito acolhedor" e com um campeonato que "tem muitos jogadores jovens de grande qualidade e é uma vitrina muito grande", com tendência "a melhorar sempre".

"Fui muito bem recebido desde o primeiro dia. Formámos uma família muito unida e forte, foi dos melhores grupos que apanhei no futebol. Só levo coisas boas, até mesmo do futebol português, que está sempre a evoluir e viu-se neste campeonato, que não tem jogos fáceis", sublinhou o defesa, que participou no Mundial'2014 pelo Brasil.

Henrique nomeou o iraniano Taremi, do FC Porto, como o avançado mais difícil que teve de marcar esta temporada, tendo destacado o treinador Petit como uma "peça fundamental" na caminhada do Belenenses SAD no campeonato, que ainda tem três jornadas por disputar e busca o melhor lugar possível.

"Temos um jogo difícil com o Tondela, importante como os outros. Tivemos algumas pedras no caminho, mas sempre almejámos subir [na classificação] e queremos dar esse grande passo. Temos qualidade e capacidade para fazer três grandes jogos e subir na tabela", vincou, dizendo que não pensa ainda no final da carreira.

O Belenenses, no oitavo lugar com 37 pontos, visita na terça-feira, o Tondela, décimo classificado com 36 pontos, em jogo da 32.ª jornada da Liga NOS, a disputar no Estádio João Cardoso, às 16 horas. Iancu Vasilica (AF Vila Real) será o árbitro.