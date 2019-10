Treinador do Belenenses SAD concorda com Ivo Vieira, dizendo que os minhotos "não têm tido resultados que acompanhem as exibições".

Pedro Ribeiro, treinador do Belenenses SAD disse esta terça-feira que espera um jogo difícil frente ao Vitória de Guimarães, na quarta-feira, considerando o adversário da nona jornada da I Liga uma das equipas com melhor futebol da competição.

"Em Portugal, há poucas equipas a jogar tão bem como o Vitória de Guimarães", disse Pedro Ribeiro, na antevisão à visita ao Vitória de Guimarães, admitindo que nos últimos jogos os minhotos "não têm tido resultados que acompanhem as exibições".

O técnico prometeu apresentar "uma equipa competitiva, frente a um adversário "competente e que se sente bem a jogar em casa", para "tentar sair de Guimarães com os três pontos".

Pedro Ribeiro, que definiu o Belenenses com "uma equipa com ambição, realista, humilde e muito trabalhadora", minimizou o facto de a formação vimaranense ter disputado em poucos dias dois jogos importantes: na quinta-feira com o Arsenal (derrota por 3-2) e no domingo com o Sporting (derrota por 3-1).

"A lógica de jogar e recuperar é muito discutível, desde de que se cumpra o descanso", disse, admitindo que jogar mais vezes, em mais competições, é vantajoso e assumiu um desejo: "Nós, Belenenses, temos de procurar caminhar nesse sentido".

Pedro Ribeiro, que em setembro substituiu Silas, atual treinador do Sporting, no Belenenses SAD, considerou que a equipa está melhor "do que há umas semanas", e atestou a ambição 'azul'.

"Vamos continuar na busca dos três pontos em cada jogo, independentemente do adversário", vincou.

O Belenenses, que no sábado venceu o Aves por 3-2, depois de ter estado duas vezes em desvantagem, ocupa a 13.ª posição da I Liga, com oito pontos, menos quatro do que o Vitória de Guimarães, que é quinto.

As duas equipas defrontam-se na quarta-feira, a partir das 20h00, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.