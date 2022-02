Franclim e a derrota em Moreira: "Foi uma exibição pálida, fraca, a pior desde que cheguei aqui"

Declarações do treinador do Belenenses, no final do encontro com o Moreirense (4-1)

Jogo: "Não estávamos a fazer um grande jogo. Fizemos o golo no único remate. Sofremos golo logo a seguir. A partir daí tornou-se complicado."

Alterações: "Foi difícil. Tinha liberdade de movimentos. Não conseguimos. Foi um jogo difícil. Foi uma exibição pálida, fraca, a pior desde que cheguei aqui."

O que há a fazer? "O treinador tem de trabalhar mais, os jogadores também. Vamos treinar logo de manhã. Ausentes? Não são desculpas, são factos. Não estivemos bem."