Franclim Carvalho: "O árbitro decidiu assim, não tenho de comentar"

Declarações do treinador do Belenenses após a derrota (1-4) na receção ao FC Porto, na ronda 18. Sithole foi expulso ainda na primeira parte.

Análise: "Uma entrada muito forte da nossa equipa, tal como aconteceu em Famalicão. Comportamento muito bom dos jogadores. Encontrámos um FC Porto muito forte, com uma variabilidade de jogo muito forte, tentámos anular e retardar ao máximo qualquer golo do adversário, se viesse acontecer. Conseguimos até determinado momento, com alguma sorte num ou noutro momento também, não há que enganar. Os jogadores tiveram um comportamento forte, com bola e sem bola."

Expulsão: "Sim é sempre mais difícil com menos um. Ainda não vi o lance, o árbitro decidiu assim, não tenho de comentar. Claramente é mais difícil. Mesmo com menos um tiveram um comportamento muito bom. Ainda assim, o Pedro Nuno e o Sousa, tentaram matar a questão do Uribe e do Vitinha quando baixaram para pegar no jogo, foi o que tentamos fazer."

Permanência: "Claro que sim, para mim está fora de questão isso. Amanhã já começamos a preparar o jogo do Marítimo".

Mercado: "É preciso que o Carraça volte, que hoje estava impedido. Temos o Abel fora, o Calila fora, e o Camacho e o Chico a voltar. Portanto, os reforços que quero neste momento são estes. Os rapazes que estão aqui dão garantias para ir à Madeira e disputar o jogo."