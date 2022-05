Franclim Carvalho já prepara a época 2022/23 no Belenenses

Vai continuar no comando técnico, apesar da descida de divisão.

Franclim Carvalho vai continuar como treinador do Belenenses na próxima época, apesar de não ter evitado a descida de divisão. O técnico, de 35 anos, tem mais um ano de contrato com os azuis do Jamor e já está a preparar a temporada de 2022/23, juntamente o com o presidente da SAD belenense, Rui Pedro Soares.

Escolhido para render Filipe Cândido em janeiro, Franclim Carvalho fez 15 pontos em 18 jogos, insuficientes para se manter na Liga Bwin.

Foi o terceiro treinador da formação lisboeta na temporada, que começou com Petit no comando.