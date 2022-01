Franclim Carvalho: "FC Porto? 0-0 só é bom no primeiro minuto"

Franclim Carvalho foi este sábado confirmado como treinador do Belenenses e mostra-se confiante pra a receção ao FC Porto.

Oportunidade: "Quero agradecer a confiança do presidente da SAD. Fomos frontais e definimos os parâmetros para termos sucesso. Se me perguntarem se, contra o FC Porto, o 0-0 é um bom resultado, só no primeiro minuto. Queremos ganhar e tenho a certeza de que vamos fazer uma segunda volta melhor do que a primeira."

Sobre o FC Porto: "Estamos preparados para aquela fase de construção do FC Porto, com os laterais por fora e aquela mobilidade dos quatro homens da frente. Estamos preparados e posso dizer também que teremos a atenção às bolas, para não voltarmos a sofrer golos nessa situação."