Franclim Carvalho: "É normal que esteja um bocado abananado..."

Franclim Carvalho com Afonso Sousa

Declarações do treinador Franclim Carvalho após o jogo Belenenses-Famalicão (2-3), da 33.ª e penúltima jornada da I Liga Bwin

Sobre o resultado: "Tenho de acreditar [na permanência]. Obviamente que está mais difícil, mas sempre disse que se ia resolver na última jornada. Agora, só nos resta a questão do play-off e temos de fazer o nosso trabalho, que é ganhar, e esperar que os outros adversários não façam o seu trabalho.

Sobre o jogo: "Ao intervalo, o resultado peca por escasso. Não me lembro de nenhuma oportunidade do Famalicão na primeira parte e lembro-me de várias nossas. Na segunda parte, a malta que estava de fora fez alguma falta. Não tinha gente para mexer no meio-campo, tinha o Afonso Sousa e o Braima Sambú na primeira zona e, se tivesse o Yaya Sithole, o Sandro ou o Cafú Phete, teria sido diferente."

Sobre as contas: "O adversário acaba por fazer dois golos, nós acabamos por empatar e, naquela fase de loucura, em que empatar ou perder era igual para nós, o adversário faz o terceiro. Parabéns ao Famalicão. Tento estar sempre bem-disposto, mas é normal que esteja um bocado abananado. Sabíamos que dependíamos única e exclusivamente de nós, mas agora temos de esperar que os adversários não façam o trabalho deles."