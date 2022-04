Franclim Carvalho e a derrota na Luz: "O mais importante era demonstrar personalidade"

Declarações do treinador do Belenenses, no final do encontro com o Benfica (3-1)

Jogo e derrota: "Houve uma entrada forte da nossa parte, conseguimos fazer golo. Fizemos primeira parte com personalidade, com e sem bola. Benfica criou duas ou três oportunidades, acaba por fazer golo numa saída nossa. A responsabilidade é minha. Tivemos duas oportunidades na segunda parte. Afonso Sousa podia ter feito golo. O mais importante era demonstrar personalidade."

Contas para a manutenção: "Como tenho dito sempre: não falo da classificação. Sabemos os pontos que temos de fazer. Temos de somar pontos nos cinco jogos que faltam."