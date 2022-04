Franclim Carvalho e a derrota com o Braga: "Se me perguntar sobre justiça..."

Declarações de Franclim Carvalho, treinador caseiro, após o Belenenses-Braga (0-1), partida relativa à 32ª jornada da Liga Bwin

Derrota: "Sofrer no fim nunca é agradável. Na semana passada marcámos no fim, esta semana sofremos, hoje mandámos uma bola ao poste e não entrou e eles mandam ao poste e entra, faz parte do futebol. Precisamos de pontos, hoje não pontuámos e para a semana temos um jogo em que temos de fazer três pontos".

A relação com o Belenenses está por um fio? "Não, vai ser até ao fim. Ainda hoje disse aos jogadores, independentemente do que possa acontecer no jogo, três, um ou zero pontos, vai ser até à última jornada. É a mensagem que eu tenho passado e vocês viram a resposta que nós demos. Se me perguntar sobre justiça, eu vou discordar do treinador adversário, o resultado foi injusto na minha opinião. Fizemos zero pontos e segunda-feira temos um jogo importante que temos de ganhar".

Equipa sofreu de um descontrolo emocional no fim? "Eles estão preparados. Não vi ainda os lances, o fiscal disse-me que era vermelho, não vi mas acredito. Sei que fizemos sete faltas, levámos não sei quantos amarelos e dois vermelhos, mas isso é o trabalho do árbitro, decidiu bem a [expulsão] do Sandro, a do Yaya [Sithole] não vi. Não me parece que seja descontrolo, a única coisa negativa, para além de não termos somado pontos, é a ausência na próxima semana do Sandro, do Yaya e do Danny [Henriques], que completou uma série de amarelos. Daqui a cinco minutos começamos já a pensar em soluções para vencer o Famalicão".