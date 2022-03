Franclim Carvalho: "Isto ainda não acabou, faltam nove jornadas"

Declarações do treinador do Belenenses, no final do encontro com o Tondela (1-1)

Jogo e uma segunda parte mais forte: "Sofremos o golo numa bola parada. O Tondela tem um lance de Dantas e não tem mais nada. Temos um canto trabalhado, onde não fizemos golo. O jogo estava amarrado, é normal nas últimas dez jornadas. Não adiantava entrar no desespero. Fizeram muito bem na segunda parte. Tivemos mais três oportunidades, onde cheirámos o golo. Depois do golo, acusámos um pouco e o Tondela começou a carregar. Soubemos sofrer. Isto ainda não acabou, faltam nove jornadas."

Dois pontos perdidos? "Sentimos sempre porque olhamos para o nosso lado. É um ponto somado. Vamos fazer mais pontos do que na primeira volta. Temos mais um ponto. Vou satisfeito com as duas partes. Tenho de me habituar a isto, sou um bocado novo."

Leia também Modalidades Grupo neonazi reivindica alegada execução de atleta de MMA ucraniano Um grupo neonazi ucraniano reivindicou a alegada execução, ainda por confirmar, de Maxim Ryndovskiy, atleta de MMA da mesma nacionalidade. Circulam rumores de que o atleta foi raptado, torturado e morto devido a ter treinado com um clube de combate russo

Nervosismo pela situação: "Fazer mais golos do que o adversário no confronto direto. Quando a bola começa a andar o jogador sente o jogo. É normal ir abaixo no momento em que sofre. Sabemos o que temos de fazer. Há que preparar o Boavista, que vem numa boa série."