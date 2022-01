Franclim Carvalho assume comando técnico do Belenenses

O treinador, que fez das partes das equipas técnicas de Petit, é a solução para comandar a equipa nos próximos dois jogos. Orientou o treino desta terça-feira

Franclim Carvalho é, para já, a solução encontrada pela SAD do Belenenses para substituir Filipe Cândido no comando técnico. O treinador, de 34 anos, que trabalhou na equipa técnica do Jamor com Petit, já orientou o treino desta terça-feira e vai comandar a equipa nos próximos jogos: quinta-feira em casa do Famalicão e na receção ao FC Porto, agendada para domingo.

Nestes dois encontros, Franclim Carvalho terá como adjunto Tiago Caeiro, antigo avançado belenense e que fazia parte da estrutura dos sub-23, enquanto Gabriel Anjos, José Fonseca e Tozé Cerdeira transitam da equipa técnica anterior.