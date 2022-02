Franclim Carvalho após derrota com Sporting: "Vamos buscar jogadores livres no mercado"

Declarações do treinador do Belenenses após a goleada caseira sofrida com o Sporting, 1-4.

Dificuldade em montar a equipa com várias ausências e análise ao jogo: "Tivemos as ausências que eu tinha falado na antevisão que estavam em dúvida. O Luís ficou fora, O Nilton começou e acabou por sair, fez teste hoje de manhã, disse que estava bem e aos sete ou oito minutos acabou por sair. Pedro Nuno de fora... Obviamente que estas ausências, a juntar aos dois castigados, dificultam ou minimizam as nossas escolhas. Ainda assim, não entrámos bem novamente, tivemos uma boa reação depois do 2-0, com um grande golo do Abel, logo a seguir o Abel tem oportunidade para fazer o 2-2, grande defesa do Adán, mérito do Adán. Depois sofremos o 3-1 a acabar a primeira parte e aí o jogo ficou muito difícil e terminou para nós."

Posição complicada no campeonato: "Não olhamos para a tabela, já disse isso aos jogadores. O que interessa é olharmos para os jogos e somar os nossos pontos. Estamos com o foco virados para Moreira, agora a malta precisa de folgar e descansar, somar os três pontos e depois faremos as contas."

Mercado: "O mercado fechou dia 31, temos a hipótese e vamos buscar jogadores livres no mercado, vamos reforçar-nos nesse sentido para somarmos os nossos pontos até ao final do campeonato

Acredita na manutenção? "Sim, sem dúvida nenhuma, como acreditava no primeiro dia que vim para aqui, continuo a acreditar."