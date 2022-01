Franclim Carvalho: "Ansiedade? Há situações em que o jogador pode ficar a pensar..."

Declarações de Franclim Carvalho, treinador do Belenenses, após o empate a um golo em casa do Marítimo, na ronda 19 do campeonato.

O empate: "Foi um jogo em que, ao contrário dos outros dois, não entrámos bem. Mesmo assim, aos 20 minutos, acertámos a questão defensiva dos dois médios, que não estavam a dar conforto aos dois homens da frente, mas, com bola, não fiquei tão satisfeito com a nossa resposta, ao contrário dos outros dois jogos. Não vou satisfeito com o resultado. Foi um jogo muito difícil, com um adversário com muita qualidade, mas, apesar das dificuldades com bola, tivemos muitas oportunidades, algumas delas claras."

Ansiedade face ao último lugar?: "Quando o árbitro apita os jogadores esquecem completamente isso. Pode haver um ou outro momento do jogo que possa passar alguma coisa pela cabeça, como a questão de termos o Joel expulso e sofrermos um golo passados três ou quatros minutos. Também na expulsão do Jordan, que estávamos em superioridade numérica e depois ficámos em igualdade devido ao segundo amarelo. Nestas situações o jogador pode ficar a pensar, mas não me parece que crie ansiedade".