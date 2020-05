Francisco Varela não deve voltar ao Belenenses SAD

O lateral está a recuperar de lesão em Espanha e pode sair no final da temporada.

Francisco Varela está em Espanha desde março, onde foi operado ao ombro direito, e já não deve voltar a vestir a camisola do Belenenses. Por causa dessa lesão, o lateral-esquerdo espanhol, de 25 anos, ainda não se apresentou no Jamor, após o regresso aos treinos, e, ao que O JOGO apurou, o mais certo é que continue no seu país até final da época, dado que deve deixar o clube lisboeta na próxima janela de transferências. A solução para o futuro do defesa pode passar pela saída definitivo ou um empréstimo.

Contratado ao Rayo Majadahonda (Espanha), Francisco Varela até começou a época como titular, mas acabou por perder espaço com a ascensão do jovem Nilton Varela e também com a chegada de Rúben Lima. Apesar de ter sido dado como transferível em janeiro, o lateral espanhol continuou no plantel e sofreu uma lesão no ombro direito em fevereiro, ao qual foi operado no seu país.

Com 11 jogos efetuados, apenas um não foi como titular, não joga pela equipa principal desde a 16ª jornada, na derrota com o Gil Vicente (2-0), que ditou a saída de Pedro Ribeiro do comando técnico. Com o atual treinador, ​​​​​​​Petit, não somou qualquer minuto e só foi convocado para um jogo.